Så teenager miste livet efter påkørsel: Lokomotivfører advarer mod at gå på skinnerne

Selvom det er noget af en omvej, så er det ifølge lokofører Jens Lund Hansen ingen undskyldning for at gå over skinnerne.

- Det er altså virkelig, virkelig store kræfter, de er oppe imod. Vi stopper altså ikke bare lige på på 25 meter eller noget, siger han og fortsætter:

- Hvis vi for eksempel som her på Lunderskov Station kan køre ind med 160 kilometer i timen, så flytter vi os 41 meter i sekundet.

Langt sejt træk

Tal fra Trafikstyrelsen viser, at flere bliver ramt af tog, fordi de opholder sig ulovligt på banearealerne og er uopmærksomme.

Sidste år gik det ud over 16 personer. Det er seks mere end året før og det højeste antal i syv år.