Sådan blev kampfly sluset ind i storcenter

At få en kamel igennem et nåleøje er jo et klassisk udtryk for noget, der er meget svært, hvis ikke umuligt.

Men at få et F-16 jagerfly i fuld størrelse ind i Kolding Storcenter er nu heller ikke let. Det var ikke desto mindre, hvad forsvarets teknikere og storcentrets ansatte lykkedes med i denne uge.