Særligt fodboldhold giver sårbare unge mod på tilværelsen

På Kolding IFs fodboldbaner mødes et særligt fodboldhold to gange om ugen. Det er Kolding IF Social, og for dem er mål og tacklinger ikke det vigtigste, men derimod sammenholdet. Et sammenhold, der bidrager til at holde hver enkelte spillers personlige problematikker på afstand, og giver dem noget at se frem til i hverdagen.

- Ellers så sidder man bare og kukkelurer oppe på værelset, og bliver mere og mere deprimeret. Det er rart at have noget at komme ud til, siger Rasmus Puggaard Jakobsen, der er en del af KIF Social.

For Rasmus Puggaard Jakobsen har ensomhed og misbrug påvirket tilværelsen, men muligheden for at være en del af et fællesskab med ligesindede, gør en positiv forskel.