Sag om 27 millioner ulovlige cigaretter fra illegal cigaretfabrik giver kæmpebøde

Den 44-årige er den anden dømte i sagen, hvor den første mand blev idømt 4 års fængsel, en tillægsbøde på 71 millioner kroner og udvisning af Danmark i juni 2021.

Hos NSK er man tilfreds med dagens afgørelse. De siger endvidere, at statskassen er gået glip af omkring 65 millioner kroner i tobaksudgifter.

- Sagen handler om svindel med tobaksafgifter af hidtil uset omfang og karakter, og det er meget betydelige afgiftsbeløb, som den danske stat er gået glip af i den her sag. Jeg er tilfreds med at have fået en tilståelse fra den 44-årige, og at retten fulgte anklagemyndighedens påstand om en længere fængselsstraf, udvisning og en stor bøde, siger specialanklager ved NSK, Jacob Gents, i pressemeddelelsen.