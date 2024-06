Salg af vandbeholdere tidoblet hos webshop efter myndigheders kriseanbefaling

Det oplyser virksomhedens direktør, Martin Schack Staffeldt, til TV SYD.

- Vi har nok fået en tidobling af salget, og vi forventer et endnu større ryk på bestillingerne. Det er jo forventeligt, at der kommer den efterspørgsel, efter Beredskabsstyrelsens siger, at man skal forberede sig til tre dages krise. Jeg tror, den danske befolkning tager det seriøst nu, siger han.

Lørdag meldte Forsvarsminister, Troels Lund Poulsen (V), og Beredskabsstyrelsens direktør, Laila Reenberg, ud, at danskerne bør forberede sig på en situation uden el og vand.

De præsenterede i den forbindelse også en plan for, hvad man som dansker kan gøre.

Det er særligt 25 liters vanddunke, der er interesse for hos Dansk Emballage. Men direktøren oplyser, at de også har set en stigning i salget af palletanke på 1.000 liter, som er godkendt til drikkevand.

Han siger, at mange har skrevet en note i deres bestilling om, at det er i forbindelse med myndighedernes anbefaling.

Vær opmærksom på, at opbevaring af drikkevand i længere tid kræver, at vandet løbende skiftes ud.