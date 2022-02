Sammenstyrtning af bygning afværget

Derfor er den samlede vurdering altså, at der - trods revner i gulv og vægge - kun er en lille risiko for sammenstyrtning, hvis anlægsarbejdet på nabogrunden fortsætter med fokus på sikkerheden for bygningen på Østergade 16.



Efter den ufrivillige nedlukning opstår spørgsmålet om, hvem der så bærer det økonomiske ansvar for blandt andet tabt arbejdsfortjeneste og værdiforringelse af lokaler. Men inden arbejdet med at finde svar på dét begynder, skal butikken genåbne.

- Vi skal lige få pusten igen og have samlet stumperne op, siger optiker Sanne Aagaard, der fortsætter:

- Det er en kæmpe stopklods, vi er blevet udsat for (...). Vores kunder skal vide, at det er trygt at komme her.