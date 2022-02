Samtykke til sex er et vigtigt emne for de unge i Uge Sex

Mange unge er bange for, at det kan ende galt efter, at vi sidste år fik en samtykkelov i Danmark. I en undersøgelse fra Sex og Samfund bliver de unge spurgt, om den nye lov gør dem bekymret for, at nogle fejlagtigt bliver beskyldt for voldtægt.

I Region Syddanmark er 10 procent af de unge meget enige og knap 40 procent er enige i udsagnet.

Anonym brevkasse hjælper også med svar

På Aalykkeskolen var det derfor vigtigt at få snakket med eleverne om samtykke, fortæller deres biologilærer Manja Mohr.

- Før handlede det meget om, at pigen kunne blive gravid, og hvordan man kunne beskytte sig mod det. I dag handler det i lige så høj grad om, hvordan specielt fyrrerne kan sikre sig, at der er samtykke til sex, lyder det fra biologilæreren.

Eleverne har også anonymt kunnet stille spørgsmål til en brevkasse. Lærer Manja Mohr læser spørgsmålene op og svarer på dem.

Og det er rart at kunne få svar på sine spørgsmål, for det er nogle gange svært at tale sex med familie og venner.