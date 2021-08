Sangerfest på Skamlingsbanken markerer 100-året for Genforeningen

Begivenheden skulle have været afholdt sidste år, men blev aflyst grundet corona. Det bliver også kun 1.000 mennesker, der kan deltage i år. Coronarestriktionerne betyder nemlig, at publikum skal inddeles i zoner, og der kun er mulighed for en enkelt zone på Skamlingsbanken.

- Vi har besluttet at holde os til en enkelt zone, for på den måde kan vi garantere, at folk får en rigtig god oplevelse, siger Kristina Ladager.