International virksomhed samler aktiviteter og investerer halv milliard i Kolding

- Vi glæder os til at samle både lager, showroom og hovedkontor ved Kolding, men vi har ikke kun valgt med hjertet. Placeringen er en optimal logistik-løsning for os, og det giver god mening, at vi bliver nabo til Stenders projekt, som har en fin synergi med vores planer” siger Jørgen Schou, der ejer Schou-koncernen sammen med LLG A/S i pressemeddelelsen.



Borgmester byder “velkommen hjem”

Borgmester Jørn Pedersen er glad for, at det unikke erhvervsområde ved Kolding Syd endelig kommer til at gøre nytte, og det med lokale kræfter bag.

- Jeg er en meget glad borgmester. Indtil for bare få måneder siden blev udstykningen af området betragtet som en fiasko. I dag er hele arealet udsolgt. Det er fantastisk, at en gammel, hæderkronet virksomhed som Schou vil etablere noget så synligt og samle så mange arbejdspladser i Kolding. Derfor er det også helt på sin plads, at hovedvejen ind i området, bliver navngivet Andreas Schou Vej efter manden, som lagde grundstenen til den koncern, Schou er i dag, afslører borgmesteren:

- Jeg synes, det er passende at Andreas Schou på den måde bliver mindet for sin store indsats for erhvervslivet i vores kommune,” tilføjer han.

Byggeriet går i gang med det samme

Det glæder naturligvis også Jørgen Schou, der er søn af Andreas Schou, og hovedaktionær i koncernen med 300 ansatte og datterselskaber og kontorer i hele verden. På trods af Schou-koncernens globale udbredelse med køb og salg af stort set alle non-food-produkter til hjemmet til store detailkæder i hele Europa, er den lokale forankring vigtig for Jørgen Schou.

Når hele byggeriet, som omfatter både lager, showroom og administration står færdigt, vil det dække mere end 100.000 kvm, huse 300 medarbejdere og have en lagerkapacitet på over 100.000 pallepladser. Byggeriet går i gang i begyndelsen af 2021, og de første bygninger skal stå klar 1. juni 2022.

Det lykkedes aldrig at tiltrække de videns- og forskningsvirksomheder til området, der i mange år var kendt som Nordic Synergi Park, og hvor TV SYD, som den eneste virksomhed, ligger placeret. Kolding Kommune har revideret planerne for området, og nu solgt alle 657.500 kvm i området til de to enorme projekter.