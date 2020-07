Se billederne: 100-året for genforeningen blev i dag fejret med kransenedlæggelse og taler

Det er den 10. juli præcist 100 år siden, at Kong Christian d.10 kunne ride ind over det, der ikke længere var en grænsen mellem Danmark og Tyskland men en indgang til et dansk Sønderjylland.

Det er en utrolig stor dag i dag, at vi kan markere de her 100 år for, da Sønderjylland dansk igen, det er virkelig stort og værd at fejre Christian Rasmussen, næstfmd. Genforenings- og Grænsemuseet, Christiansfeld

Ridtet blev tilrettelagt, så det kunne opfylde den synske Jomfru Fannys spådom om, hvordan genforeningen ville foregå.

Kongen besøgte på dagen både Sønderborg, Aabenraa og Haderslev. Men det ikoniske øjeblik, ridtet over den gamle grænse fandt sted ved Christiansfeld.

Så det var også her, at festlighederne begyndte i dag - ved en mindesten lige syd for Den gamle Grænsekro.

Mange var mødt frem i god tid, før blomsterne blev lagt klokken 9.20, præcis det tidspunkt, hvor Christian 10. krydsede den gamle grænse på den berømte hvide hest.

Her blev der holdt taler, Genforenings- og Grænsemuseet lagde en buket. Koldings borgmester Jørn Pedersen (V) kom også forbi, og endelig kom der en buket fra Slesvigske Fodregiment.

På Genforenings- og Grænsemuseet i Christiansfeld markerer de hvert år den 10. juli genforeningen, men i år er noget helt særligt, mener næstformand på museet, Christian Rasmussen. Foto: Jørgen Guldberg

Grænsemuseet har lagt en krans hvert år på dagen de seneste mange år. Men i år er noget helt særligt.

- Det er en utrolig stor dag i dag, at vi kan markere de her 100 år for, da Sønderjylland dansk igen, det er virkelig stort og værd at fejre, fortæller næstformand på museet, Christian Rasmussen.