Se billederne: Kronprinsesse Mary på besøg i Koldinghus

Kronprinsesse Mary var torsdag på besøg i Koldinghus.

I forbindelse med arbejdet med den kommende udstilling "Mary og Kronprinsesserne" var Kronprinsesse Mary torsdag på besøg i Koldinghus for at få et indblik i arbejdet bag kulisserne. Formålet med besøget, var at følge arbejdet med udstillingen.

Udstillingen er en særudstilling i anledning af Kronprinsesse Marys 50-års fødselsdag den 5. februar. Den åbner den 31. januar, og er en tidsrejse igennem tidligere kronprinsesser og Glücksborg-dynastiets historie.

- Det var en stor fornøjelse at vise slottet frem i anledningen af Kronprinsessen besøg, der fandt sted som et arbejdsbesøg, siger museumsdirektør i Kongernes Samling, Thomas C. Thulstrup, i en pressemeddelelse.

Ved Kronprinsessens besøg mødte hun også de frivillige sydamer, som arbejder med at sy gardiner til udstillingen efter de samme teknikker, som man brugte i 1800-og 1900-tallet.

Kronprinsessen har også en rolle, hvad angår formidlingsdelen. Her guider en projektion af Kronprinsessen besøgende igennem udstilling.

Manden den 31. januar klokken 11.00 deltager Kronprinsparret sammen med Æresprotektor for Koldinghus, Prinsesse Benedikte, i åbningen af udstillingen.

Se billederne af Kronprinsesses besøg her