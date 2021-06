Se billederne: Tysk forbundspræsident besøgte designskole for at snakke om bæredygtighed

Den grønne dagsorden

I weekenden er den tyske forbundspræsidenten Frank-Walter Steiner i Danmark for at deltage i fejringen af 101-året for Genforeningen. Den anledningen brugte han på at besøge Designskolen i Kolding. Her handlede det dog om noget helt andet: Bæredygtighed. Et emne der gennemsyrer alle uddannelserne på skolen, siger rektoren.

- Meget enkelt sagt: Hvis du producerer og designer godt, så holder det også i længere tid, og så er det faktisk bæredygtigt. Høj kvalitet, i det vi laver, er meget afgørende. Vi lærer alle vores studerende at designe godt med henblik på langvarig brug og genbrug, siger Lene Tanggaard.

Bæredygtighed er også et højaktuelt emne i Tyskland lige nu. Her er der valg til september i år, og den grønne dagsorden fylder netop i valgkampen. Forbundspræsidenten er politiker og valgt, men selve præsidentembedet er overvejende symbolsk og næsten kun repræsentativt. Her er det dog vigtigt at holde for øje, at den nuværende forbundspræsident Frank-Walter Steinmeier repræsenterer mere end 80 millioner tyskere.

For Designskolen i Kolding er det et stolt øjeblik at få besøg af forbundspræsidenten, der også er tidligere udenrigsminister i kansler Angela Merkels regering.

- Det er altid godt at få omverdenens blik rettet mod os, og så er det med til at markere det, vi kan, her på en designskole i det sønderjyske, og ikke mindst hvor vigtigt det er at have en eliteinstitution her midt i Kolding. Jeg tænker også, at præsidenten vil stille os nogle spørgsmål, som vi kan blive klogere af, siger hun om tankerne for besøget.