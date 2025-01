Se billederne: Voldsom vandmængde skød op fra jorden midt i by

Af Pia Thordsen Udgivet 15. jan

De har video- og billeddokumentation af talrige tyverier, begået af en ældre kvinde, som har plaget vest-byen i Vejle i mere end 10 år. Men ingen kan tilsyneladende standse hende.

En lille energisk udseende skikkelse er fanget på overvågningskamera. Hun er på vej ned ad en villavej med favnen fuld af hvide lagener og dynebetræk, som hun har hapset fra en tørresnor i den vestlige del af Vejle. Det er langt fra første gang hun er på spil i rollen som ”tyveknægt”. ”Senest var det børnenes halloweenpynt, der var væk. Man føler sig så magtesløs. Alle ved jo, hun er blevet anmeldt til politi og kommune 1000 gange”, skriver en nabo på Facebook som reaktion på et opslag om vasketøjstyveriet. Det er Thomas Bing, der har fanget sin nabo – en 73-årig kvinde, som bor i eget hus i nabolaget – på overvågningskamera, som han har sat op på sit eget hus efter talrige tyverier, kvinden har begået ved hans eget hus.

Et af mange Facebookopslag om tyverierne. Foto: Skærmbilleder fra Facebook

- Der er ingen grænser for, hvad hun tager. Det kan være en havenisse eller noget udsmykning eller et eller andet på huset eller i haven, fortæller Thomas Bing, som også har oplevet, at kvinden pludselig stod inde på hans toilet. Stjæler ting, der ikke giver mening Den 73-årige kvinde har ifølge beboerne i Vestbyen i Vejle været på rov i naboernes haver og udhuse i mere end 10 år. - Folk er begyndt at lime deres havepynt fast. Ellers forsvinder det, fortæller Thomas Bing.

Dea Gram, som nu bor i lejlighed, har også oplevet den 73-årige kvindes tyverier talrige gange mens hun boede i hus i området. - Hun har stjålet alt muligt: dele af et petanquesæt, min datters bamse, ting der lå ude i haven. Hundelegetøj, motorcykeldele og håndværkeres værktøj, fortæller Dea Gram.

Dea Gram har både meldt tyverierne til politiet og kontaktet gadesygeplejersker og det opsøgende team i Vejle i håb om at skaffe hjælp til den 73-årige nabo og i håb om at få tyverierne standset. Foto: Pia Thordsen

Indimellem tager hun ting, hun næppe kan bruge til noget. Andre gange tøj, som hun tager i brug. Men det er ikke kun tyverier, der er problemet. Børn i området bliver ofte skræmt, hvis hun råber op, eller pludselig står inde i naboernes huse. - På et tidspunkt, hvor hun havde en kærlig periode, skræmte det mine børn meget, at hun kunne finde på at tage dem op og prøve at kysse dem, da de var helt små. Hun havde ingen grænser for, hvad der på den måde var i orden, fortæller Dea Gram.

Der er både frustration og omsorg, når den 73-årige diskuteres på Facebook. Ønsket om, at kvinden får hjælp går igen. Foto: Skærmbilleder fra Facebook

Svært at tage sig selv alvorligt når man ringer til politiet Beboerne i området fortæller, at de i årenes løb har meldt de mange tyverier til politiet og kommunen igen og igen. - Politiet har selv sagt til os, at vi skal melde det hver gang, og gerne sende video- eller fotodokumentation med, og jeg har været oppe på politistationen flere gange fortæller Thomas Bing.

Ifølge Dea Gram har hun – sammen med en af naboerne – meldt den 73-årige kvinde til politiet mindst 30 gange. - I august indsendte vi videomateriale til politiet, da min daværende mand lavede en civil anholdelse. Han anholdt hende på fersk gerning i vores garage, mens jeg ringede til politiet. Det var en helt absurd ydmygende situation for hende. Men vi var allesammen ret meget i affekt over, at det eskalerede med hende og hendes tyveri, fortæller Dea Gram. - Politiet kom, og de vil gerne have optagelsen, men vi ved ikke, om der er sket mere, eller hvad der er gjort, men de sagde, det bedste, vi kunne gøre var at have det på video, og det er så det vi har gjort. Men det er vel også småting, hun tager? Ja, det er det. Og det er det, der er så skørt, fordi man har lidt svært ved at tage sig selv alvorligt, når man ringer til politiet og siger, at der nogen, der har stjålet min havehynde. Men det er også smadderirriterende at stå og mangle den, siger Dea Gram.

Vil ikke give slip på tyvekosterne Den 73-årige lider ifølge hendes søster af alkohol-demens. Søsteren fortæller, at hun ofte har været bekymret for den 73-årige kvinde, og det samme er naboerne. - Jeg kan blive ret indigneret, når jeg taler om det, fordi jeg syntes, vi har forsøgt at tage forskellige initiativer. Vi er flere naboer og borgere herude, som har kontaktet kommunen flere gange: gadesygeplejerske og opsøgende team – og som sagt også politiet. Men foreløbigt har hverken de tyveri-plagede naboer eller den 73-årige kvinde fået hjælp. En hjælp, naboerne mener, hun har brug for: - Jeg synes, det er utrygt for beboere her i området, men jeg synes også, at det er frygtelig synd for denne her kvinde, som har det så svært. Jeg synes, det er uværdigt, og jeg frygter, at der er nogen, der begynder at begå vold mod hende og ikke vil finde sig i det længere, og så de i ren og skær afmagt kommer til at gøre noget voldeligt mod hende, siger Dea Gram.

Thomas Bing har sat videoovervågning op omkring sit hus, og sendt dokumentation for tyverierne til politiet. Han er nu indkaldt som vidne i en sag, der nu er på vej ved byretten i Kolding. Ifølge politiet udløser tyverier i den kategori, naboerne oplever, som regel en bødestraf. Foto: Pia Thordsen

En bekymring, som Thomas Bing også har: - Hun kommer med blå mærker i ansigtet og alt muligt, fortæller han. - Jeg har jo set folk gå efter hende for at få deres ting igen, og så vil hun ikke af med dem. Hun vil ikke give slip, og så flår de det ud af hånden på hende og skubber. Det er jo det, der sker, fortæller Thomas Bing.

Selvom du har ringet til politiet, og hun bliver kørt hjem, så kommer hun igen 10 minutter efter. Så hvis du ringer til politiet, så er det bare en gratis taxatur hjem til hende selv. Thomas Bing, teknisk projektkoordinator, Vejle

Mine børn forstår ikke, at man bare kan stjæle De mange anmeldelser og bekymringshenvendelser til politi og Vejle Kommune, har foreløbigt ikke gjort nogen forskel. - Det nytter jo ikke noget. Når man får stjålet noget den ene dag, så står hun bare 3 timer efter og stjæler noget nyt. Og selvom du har ringet til politiet, og hun bliver kørt hjem, så kommer hun igen 10 minutter efter. Så hvis du ringer til politiet, så er det bare en gratis taxatur hjem til hende selv, siger Thomas Bing. Sydøstjyllands Politi har ikke ønsket at kommentere sagen, men i et skriftligt svar skriver politiet, at de generelt kan oplyse, at ”sager, hvor der bliver stjålet genstande af mindre værdi, oftest afsluttes med en bødestraf. Derudover kan vi oplyse, at politiet generelt har et skærpet fokus på psykisk sårbare i samarbejde med kommuner, sygehuse og psykiatri."

Thomas Bing mener ikke, det er petitesser, selvom det som regel er ting af lav værdi, hun stjæler: - Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes virkelig ikke, at det er petitesser, at folk kan gå og stjæle fra andre folks hjem hver eneste dag uden konsekvens. Det synes jeg ikke. Dea Gram er enig: - Det er svært ved at forklare sine børn det her med, at hvis man stjæler, så gør man noget ulovligt, og så skal man egentlig i fængsel. Men hun kommer ikke i fængsel. Og hun stjæler stadigvæk. Er nok nødt til at leve med det Heller ikke Vejle Kommune kan sige noget i den konkrete sag. - Men det, der typisk sker, er, at hvis man henvender sig til politiet, så har politiet en fast aftale om at henvende sig til Vejle Kommune, i sager som denne, fortæller myndighedschef ved Vejle Kommune, Dennis Jensen.

Han fortæller, at der er meget stramme regler for, hvornår kommunen kan gribe ind og for eksempel tvinge personer, som er juridisk myndige til at flytte ind i en beskyttet bolig. Også selvom det tydeligvis ville være det bedste. - Det er ikke nok, at et menneske har problemer med hukommelsen. Der er flere parametre, der skal være opfyldt, før familieretsafdelingen vil give en kommune lov til at tvinge en borger, siger Dennis Jensen.

Betingelser, der skal være opfyldt forud for tvangsflytning, er at Det er absolut påkrævet for, at den pågældende kan få den nødvendige hjælp, og Hjælpen ikke kan gennemføres i personens hidtidige bolig og Den pågældende ikke kan overskue konsekvenserne af sine handlinger og Den pågældende udsætter sig selv for at lide væsentlig personskade og Det er uforsvarligt ikke at sørge for flytning Kilde: Vejle Kommune Fold ud

Der er altså næppe udsigt til, at borgerne i Vestbyen i Vejle slipper for tyverierne foreløbigt: Skal de blive ved med at finde sig i det her? Ja, jeg tror jeg faktisk, det er det, der er svaret. Vi har jo ikke altid valgt vores naboer, og nogle gange så vælger vi jo også at bo nogle steder, hvor der er nogle naboer, der ikke klarer sig så godt, og så er det sørgelige svar, at ja, det må vi i fællesskab håbe på, at vi kan hjælpe personen alligevel.

Der er der ingen, der skal leve med det her. Thomas Bing, teknisk projektkoordinator, Vejle