Se video: Danmarks bedste romkugle udsolgt på en time

Det passer også fint til pulsen lige nu.

- Vi skal have noget mere søvn, hvis vi skal kunne holde til det her flere dage i træk, og det er også derfor, at vi har meldt ud, at 1000 stykker, det er det, vi kan klare om dagen.

Man skal være hurtig

Torsdag lidt i syv stod køen stadig ud på gaden, og den ene glade kunde kom efter den anden for at spørge efter en smag af Danmarks Bedste Romkugle.

Men personalet måtte beklage, og sige 'kom igen i morgen', hvor der igen ligger 1000 romkugler klar fra start i bageriet i Seest og i Bramdrupdam.

Man skal tilsyneladende være hurtig, men der er håb forude for syvsoverne.

- I næste uge skulle vi gerne kunne skalere op. Vi har allerede fundet tre-fire personer, rengøringspersonale og sådan noget, der kommer ind og triller romkugler. Det skulle gerne blive til mere end 1000 om dagen.

En af dem, der kom forgæves var Johannes Eriksen.

- Jeg er tømrer, og kom her for at få Danmarks Bedste Romkugle. Jeg kom allerede her lidt i syv, og så er der udsolgt. Det er træls, men det er fedt, at vores lokale bager har vundet sådan en pris, siger han med et smil og fortæller, at han kommer stærkt tilbage i morgen.

Hos Seest Bageri overvejer de, om de skal lave en begrænsning på, hvor mange romkugler, man kan købe ad gangen.

- Det kan være, at vi skal have lavet en meningsmåling på Facebook.