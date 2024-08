Selvbetalt international uddannelse hitter - 1600 har ansøgt

For bare syv år siden måtte uddannelsesstedet ellers fjerne alle SU-givende internationale uddannelser fra menukortet. Det fordi, at kritikken mod gratis uddannelser med SU til internationale studerende, som efterfølgende forlod landet igen, var for stor.

- Jeg fandt frem til en ven, som allerede læste i Kolding. Han gav mig detaljer om skolen og kurserne. Jeg er glad for at studere her, faktisk elsker jeg det, fortæller den indiske studerende.

Rygtet om studiebyen Kolding er, præcis som Jeanette Lemmergaard formodede, nået vidt omkring. Mere end 8.000 kilometer fra landets grænse og til Indien, hvor Hiten Patel hørte om muligheden for at studere i Danmark, eksempelvis.

- Jeg formoder, at forklaringen er, at vi har kørt de her programmer med internationale studerende i mange år. Efterhånden, som vi har masser af succeshistorier, så rygtes det og tiltrækker studerende, lyder forklaringen bag populariteten fra rektoren.

Ud over et godt ry, så har også trygheden i Danmark en stor aktie i, hvorfor landet og IBA Erhvervsakademi er et yndet studiemål.

- Der er sikkert i Danmark. Og der er mange, der kommer fra usikre lande, lyder det fra libanesiske Nina Mehrez.

Hun er endnu en succeshistorie fra erhvervsakademiet, hvorfra hun har færdiggjort en bachelor i International Business.

Fælles for Hiten Patel og Nina Mehrez er, at de selv haft portemonnæen fremme for at betale for uddannelsen. Begge er også så glade for tiden på IBA Erhvervsakademi, at de ønsker at blive i Danmark.

For Ninas vedkommende er hun allerede godt i gang, da hun fra hjemmet i Kolding driver sit eget marketingfirma, med en rygsæk fuld af erfaringer fra uddannelsen.

- Det har givet mig rigtig gode kompetencer og har forandret mit liv til det bedre, fortæller hun.