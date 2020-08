SF Kolding hilser Villy Søvndal velkommen som spidskandidat

I SF Kolding tager man meget positivt imod nyheden om, at Villy Søvndal overvejer at stille op som borgmesterkandidat i Kolding. Det skriver bestyrelsen i en pressemeddelelse.

- Det glæder os, at Villy overvejer at gå ind i kommunalpolitik igen, og vi kan kun opfordre ham på det varmeste til at gøre alvor af tankerne. Bestyrelsen ser ham meget gerne som SFs spids- og borgmesterkandidat, siger formand for SF Kolding, Mette Voss.

Villy Søvndal har altid bevaret kontakten til den lokale partiforening, hvor ingen har været i tvivl om hans engagement, skriver SF Kolding.

- Vi har ofte trukket på Villys store erfaring og viden i SF Kolding. Selvom han har tilbragt mange år på Christiansborg, er han aldrig stoppet med at være koldingenser, og han er godt inde i, hvad der sker i kommunen, siger Mette Voss.

SFs nuværende gruppeformand i Kolding Byråd, social- og sundhedsudvalgsformand Hans Holmer, har selv opfordret Villy Søvndal til at stille op.

- Det gør mig meget glad, at han overvejer at stille op som borgmesterkandidat. Vi har brug for en ny, visionær retning for Kolding Kommune, og det er jeg sikker på, vil ske med Villy som borgmester, siger han i pressemeddelelsen.

Spidskandidat udpeges 19. september

SF i Kolding vælger spidskandidat til kommunalvalget i 2021 på en generalforsamling lørdag den 19. september, oplyser formand Mette Voss til TV SYD:

- Her har Villy forhåbentligt endeligt bestemt sig for at stille op. Er det tilfældet, så forventer jeg ikke, at der vil være andre, der stiller op til posten som spids- og bogmesterkandidat - men ellers må vi tage en afstemning på generalforsamlingen.