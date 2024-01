SF skuffet over ministers svar på togstations manglende handicapforhold

Stationen har ingen elevator, og det får nogle gangbesværede til at krydse sporene fremfor at benytte en trappe for at komme over på modsatte perron.

SF´s Karina Lorentzen Dehnhardt spurgte i den anledning transportminister, Thomas Danielsen (V), hvornår Lunderskov Station kunne se frem til forbedringer.



Her svarer ministeren, at der ikke er planer om tilgængelighedstiltag som led i Infrastrukturplan 2035.

- Jeg synes, det er ærgerligt, at ministerens svar ikke på nogen måde tilkendegiver, hvornår borgerne i Lunderskov kan forvente, at der kommer en løsning, siger Karina Lorentzen Dehnhardt (SF).