Sikkerhedschef står frem: Fyrværkerikatastrofen efterlod ham med en perlerække af diagnoser

For første gang efter Fyrværkerikatastrofen i Seest ved Kolding for 20 år siden fortæller den daværende sikkerhedschef, at den den stadig har taget på ham. Ifølge Karsten Nielsen står han tilbage med PTSD, hallucinationer og tinnitus som følge af katastrofen.

En onsdag eftermiddag i november stod Karsten Nielsen på en bakketop med armene over kors. Ved siden af ham var hans direktør, Lars Johnsen og rundt om dem gik flere medarbejdere uroligt. De var alle flygtet fra deres arbejdsplads, som de nu kunne kigge ned på fra bakken. En container ved fabrikken brændte og sendte en stor røgfane mod himlen. Så lød det første store brag af mange den dag. - Vi gik fra at være i helt normal drift til komplet kaos i løbet af ingen tid, og det er sgu svært at have med at gøre, siger Karsten Nielsen.

Karsten Nielsen stod sammen med sin direktør Lars Johnsen og kiggede ned på fabrikken, mens redningsmandskabet forsøgte at slukke ilden i en container. Video: TV SYD ARKIV

Karsten Nielsen var sikkerhedschef på N.P. Johnsens Fyrværkerifabrik i Seest, da fabrikken den 3. november 2004 ødelagde store dele af boligområdet, den lå i. På ulykkestidspunktet var fabrikken ifølge Karsten Nielsen Skandinaviens nok største importør af fyrværkeri med over hundrede 40-fods containere fyldt med fyrværkeri fra Tyskland og Kina.

Meldingen, der sendte ham tilbage til stenalderen Braget kom fra containeren. Den var eksploderet. Fra bakketoppen kunne Karsten Nielsen sammen med en beredskabsinspektør se, at fabrikken var indhyllet i røg. Beredskabsinspektørens radio skrattede, og så kom der en melding: "mange døde og sårede". - Da den melding kom, blev jeg sendt tilbage til stenalderen, siger Karsten Nielsen.

Ti ambulancer blev derefter sendt mod fyrværkerifabrikken, og det stod lysende klart for Karsten Nielsen, at den var helt gal. - Det er jo en grusom tanke, fordi når der sker sådan noget, så kan du ikke undgå at tænke: Er du nu helt sikker på, at alt er som det skal være? Har vi gjort alt, hvad vi skulle? Kunne vi have gjort noget mere?, siger den tidligere sikkerhedschef. I flere timer var Karsten Nielsen i troen om, at mange mennesker havde mistet livet i eksplosionerne.

Se den store eksplosion klokken 17.45. Video: Tv Syd arkiv

Sent om aftenen længe efter de første eksplosioner sad han på trappen ved Seest Bageri og kiggede ned mod ruinerne af hans arbejdsplads. På trappetrinnet fortalte politiets indsatsleder Bent Emil Sørensen og beredskabsinspektør Ole Hauptmann ham, hvor galt det egentlig var gået. En brandmand var blevet dræbt i eksplosionerne.

Der er heller ikke andre, der kan sætte sig ind i, hvordan det er at gå nogle år og tænke, at man har været skyld i, at mange mennesker har mistet deres hus, hjem, ejendele og minder Karsten Nielsen, tidl. sikkerhedschef, N.P. Johnsens Fyrværkerifabrik

En perlerække af diagnoser Katastrofen er nu 20 år siden, og for første gang fortæller Karsten Nielsen, hvordan han stadig er mærket af dagen. - Jeg er en af dem, som har en perlerække af diagnoser: middelsvær PTSD, hypnagoge hallucinationer, tinnitus og hvad man ellers skal have. Så der er fuld plade, siger Karsten Nielsen. Han er overbevist om, at hans oplevelser fra den skæbnesvangre dag og ikke mindst tiden efter er skyld i diagnoserne.

Karsten Nielsen var sikkerhedschef på N.P. Johnsens Fyrværkerifabrik. Foto: Jonas Ravnkilde Johansen, TV SYD

Karsten Nielsens posttraumatiske stress viser sit ansigt, når han bliver udsat for noget, der minder ham om katastrofen. Om end det er et udrykningskøretøj, en redningshelikopter eller et højt brag, så reagerer hans system. De hypnagoge hallucinationer sker, når Karsten Nielsen er på vippen til at falde i søvn, og tinnitus kommer og går i forskellig grad fra næsten ingenting til voldsomt højt. - Men det er ikke overraskende, siger dem, jeg har talt med bagefter. Det er bare sådan, det er, siger den tidligere sikkerhedschef.

Hvad indebærer de forskellige diagnoser? Hypnagoge hallucinationer er drømmelignende oplevelser med syns- høre- eller føleindtryk gerne iblandet ting fra virkeligheden, men kan også være komplekse indtryk som fornemmelsen af andres tilstedeværelse i rummet. 80 procent bliver bange under hypnagoge hallucinationer. Kilde: Ugeskriftet.dk Posttraumatisk stressforstyrrelse (PTSD) kan være en langvarig tilstand, som opstår efter voldsomme, katastrofeagtige psykiske belastninger. Ved PTSD genoplever man den skræmmende hændelse ved flashbacks i vågen tilstand og ofte også som mareridt. Man forsøger at undgå ting eller situationer som minder om hændelsen. Kilde: Sundhed.dk Tinnitus eller øresusen er en lyd i ørerne eller inde i hovedet, som ikke kommer fra omgivelserne. Den kan være der konstant eller blot optræde i perioder. Ud over susen kan det bl.a. være piben, ringen eller mere sammensatte lydbilleder. Øresusen ledsages oftest af hørenedsættelse. Kilde: Sundhed.dk Fold ud

Fyrværkerifabrikken fulgte spillereglerne Som sikkerhedschef sørgede Karsten Nielsen for, at fabrikken ikke overtrådte de gældende regler for sikkerhed. - Vi havde så meget styr på sikkerheden, at alt var inden for lovens rammer. Faktisk havde vi implementeret flere sikkerhedsmæssige barrierer, end loven egentlig foreskrev, siger den tidligere sikkerhedschef.

Nu er jeg på sidelinjen og forsøger at påvirke de unge mennesker, der kommer ind i branchen om, at sikkerhed nummer ét Karsten Nielsen, tidl. sikkerhedschef, N.P. Johnsens Fyrværkerifabrik

Men ifølge Karsten Nielsen havde mediedækningen i tiden efter katastrofen stort fokus på, hvordan fabrikken og ledelsen havde handlet uforsvarligt og overtrådt reglerne. Men sådan var det ikke, hvis man spørger den tidligere sikkerhedschef. - Det slider på systemet, når man bliver behandlet på den måde i medierne, og det viser sig bagefter, at vi havde gjort, hvad vi skulle, siger Karsten Nielsen. Sommeren efter katastrofen udkom en rapport om fyrværkerikatastrofen, som var udarbejdet af en ekspertgruppe fra Danmark, Norge og Sverige nedsat af økonomi- og erhvervsministeren og forsvarsministeren.

Ifølge Karsten Nielsen frikendte den rapport fabrikken for at have lavet graverende fejl eller overtrædelser, som var skyld i katastrofen. Og det mener Karsten Nielsen ikke, at medierne gjorde nok for at fortælle. Og det påvirker ham stadig 20 år senere. - Vi medarbejdere kan jo ikke sætte os ind i, hvordan det er for en familie at miste alting på kort tid, siger han og fortsætter: - Men der er heller ikke andre, der kan sætte sig ind i, hvordan det er at gå nogle år og tænke, at man har været skyld i, at mange mennesker har mistet deres hus, hjem, ejendele og minder.

176 huse blev ødelagt, og 75 af dem stod ikke til at redde. Video: Tv Syd arkiv