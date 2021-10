Skoleder vil i dialog om elevernes udklædning på sidste skoledag

Ledelsen og skolebestyrelsen på Vamdrup Skole vil før sidste skoledag til foråret have en grundig diskussion med eleverne om, hvorvidt der skal indføres regler for, hvordan elevernes klæder sig ud til sidste skoledag. Her er der tradition for vandkamp, karamelkastning og festlig udklædning.

Selv om der er mere end et halvt år til sidste skoledag, fylder det allerede i 9. klasse på Vamdrup Skole. Det fortæller JydskeVestkysten mandag.

- Overskride grænser

På Vamdrup Skole ved skoleleder Per Rudbæk godt, at han måske stikker begge næver ned i et hvepsebo, når han lægger op til dialog om elevernes udklædning på sidste skoledag.



- Det kan ikke nytte noget, at vi som skole er bange for at mene noget og have holdninger - men der skal være en dialog forud, siger skolederen og tilføjer:

- Udklædninger kan overskride andres grænser. Og det er ikke fordi jeg er specielt sart i den forbindelse. Men vi skal drøfte, om der går en grænse et eller andet sted.

9. klasses sidste skoledag ligger næste år 20 maj.