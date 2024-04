Skoleelever fik jord under neglene

Erhvervsskolen HANSENBERG i Kolding afholdt lørdag Prøv et Fag. Her fik elever fra 4. til 10. klasse mulighed for at prøve kræfter med en række af skolens uddannelser.

De to af de elever, som tog imod tilbuddet, var Lukas Gustafsson og Rune Vestergaard. De havde begge meldt sig til at prøve uddannelsen til anlægsgartner.

- Jeg elsker at være udenfor, og jeg kan godt lide at plante forskellige ting. Man kan se, at planterne gror - og man kan se, at man kan få noget til at fungere, siger Lukas Gustafsson, som ses til højre på billedet øverst, i en pressemeddelelse fra skolen.

- Jeg har fundet ud af, at det her med at skabe noget i en have - og tilmed noget, der sætter så stort et præg på haven - virkelig interesserer mig. Det giver mig glæde at skabe noget, som andre får glæde af, siger Rune Vestergaard i samme pressemeddelelse



Der var også mulighed for at prøve en række andre uddannelser som frisør, elektriker og dyrepasser.

HANSENBERG afholder prøv et fag to gange om året. Næste gang er lørdag den 5. oktober. Derudover er der SommerCamp i uge 27 for elever i 5.-10. klasse.