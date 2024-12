Skolelærer dømt for vold mod sine to børn

I en sag om ord mod ord er en far mandag blevet dømt for at have udsat sine to børn for vold.

For det straffes han af Retten i Kolding med fire måneders ubetinget fængsel.

Det oplyser anklagerfuldmægtig Karen Mørch.

Faren, der i dag er 43 år, er skolelærer, og han var egentlig tiltalt for at have mishandlet sine børn, men et flertal af rettens dommere fandt det alene bevist, at han havde udsat dem for vold.

Han er dømt efter den milde voldsparagraf.

Faren er dømt for at have slået det ældste barn med knyttet hånd og med viskestykker adskillige gange.

Han er til gengæld frifundet for anklager om, at han skulle have sat sig på drengen og slået ham, samt for i et enkelt tilfælde at have tvunget drengen til at tage armbøjninger i et badebassin med koldt vand midt om natten.

Forbrydelsen mod det barn fandt sted over en niårig periode, mens barnet var cirka 5-14 år.

Det andet barn blev også slået med knyttet næve og viskestykker, og en gang skulle faren have slået barnet en enkelt gang på kroppen med en pind. Det skete, mens barnet var cirka 9-14 år.

Manden har under sagen nægtet sig skyldig i anklagerne, og han overvejer, om han vil anke dommen til landsretten. Det kan han gøre inden for to uger.

Egentlig skulle dommen være afsagt i juli, men sagen blev udsat, fordi det ene af børnene ikke ville afgive vidneforklaring mod sin far.

Det accepterede byretten, men spørgsmålet skulle også behandles i landsretten. Også den medgav, at barnet, der i dag er omkring 17 år, ikke behøver at vidne mod sin far.

Mandag var det barn dukket op i byretten, og han havde mulighed for at ændre mening og forklare om anklagerne. Det gjorde han ikke.

Alligevel fandt retten, at der var tilstrækkeligt med beviser til at dømme faren for den årelange vold mod begge børn.

Anklagerfuldmægtig Karen Mørch havde krævet syv måneders fængsel til manden, såfremt han blev dømt for mishandling.

Nogle betingelser skal være opfyldt, for at der kan være tale om mishandling.

Der skal være en vis hyppighed i den vold, der er udøvet, der skal være en gerningsperiode af en vis længe, og så skal der være tale om et overlegent forhold mellem gerningsmand og offer. Det kan eksempelvis være en forælder over for et barn.

- Retten har ikke udpenslet, hvilken af betingelserne den ikke har fundet opfyldt i forhold til at dømme for mishandling, siger Karen Mørch.

Dommerne var dog uenige. En af dommerne mente, der var tale om mishandling, mens de to resterende mente, at der alene var tale om vold efter den milde voldsparagraf. Flertallet bestemmer.

Faren har i byretten forklaret, at der stadig er kontakt mellem ham og børnene.