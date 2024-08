Skoleledere og lærere går til angreb på spareforslag på to specialskoler

Skoleledere og lærere i Kolding langer nu ud efter forslaget om at nedlægge specialskolerne Ådalsskolen og Karen Blixen Skolen for at spare 270.000 kroner per skole.

Det skriver Jydske Vestkysten.

Byrådets spareforslag går på at omlægge de to specialskoler til specialklasser under hver sin folkeskole i nærheden.

- Det er et ganske forfærdeligt forslag, og man spiller hasard med elevernes trivsel og læring for et beløb, der batter nul, lyder kritikken fra formanden for Kolding Lærerkreds, Ravi Willesen, til avisen.

Ifølge forslaget vil sammenlægningen skabe bedre muligheder for at udveksle viden og erfaringer og styrke inklusionsindsatsen.