Skoleskibet gav Emil rank ryg og løftet pande, fortæller mor efter dødsulykke

- Det gav ham en styrke at være en del af det samtidig med, at han for første gang oplevede at lære noget, som han kunne bruge, siger Vibe Bundgaard.

Det var åbenlyst for Vibe Bundgård og Hans Andersen, at deres søn havde fundet sin plads efter sin studentereksamen. Emils passion for det maritime liv blev også slået fast, da han som elev modtog en pris som bedste holdspiller ombord på togt 106, hvortil en udtalelse fra kaptajnen fulgte med.

- Han er socialt orienteret, og han har nemt ved at tilpasse sig og begå sig blandt andre. Han har god fornemmelse for mennesker og situationer, og han er nærværende med god evne til at lytte, og så står der mange andre ting, som er voldsomt flotte om ham i den her udtalelse, siger Vibe.

En dag, Vibe og Hans husker tilbage på med tårer i øjnene af bare stolthed.

Livet til søs indebar mere end rejser til det eksotiske udland og sømandssange. Det var hårdt arbejde og lange arbejdsdage. Men Emil var solgt. Han oplevede et unikt sammenhold og fik mange nye venner. Også efter sin uddannelse på skoleskibet, hvor han blev ansat som kvartermester på skibet i 2022.

Den 16. februar 2022 var en almindelig arbejdsdag i Emils nye ansættelse på skoleskibet. Sammen med besætningen gjorde Emil skibet klar til årets kommende togter.

Dagen skulle senere vise sig at blive skæbnesvanger.

