Skovskiderstilling gav Ditte Marie og Julia inspiration til nu prisbelønnet toilet

- Vi er helt overvældede. For os svarer det til at få en Oscar, lyder den umiddelbare reaktion fra en lykkelig Ditte Marie Fog Ibsen, der sammen med sin makker Julia Sand Skov i går modtog hele to priser ved Danish Design Award.

Kæmpede mod store virksomheder

Det er blot et år siden, at de to unge designere på 29 og 30 år tog deres afgangseksamen fra Kolding Designskole med vinderprojektet 'Poo-sition' - et ergonomisk toilet, der skal sikre et bedre flow, når man besørger.

Nu har toilettet altså vundet priser i kategorierne 'Young Talent' og 'Visionary Concepts'. På grund af corona-situationen fik pigerne nyheden over et direkte videolink fra Ditte Maries stue.

De glade prisvindere modtog beskeden over et videolink fra stuen. Privatfoto Foto: Privatfoto

- Det føles helt vildt at være to nyuddannede designere, som vinder de her priser. Vi kunne slet ikke forstå, at vores toilet kunne komme op og battle med andet dansk design. Det er jo kæmpestore virksomheder, som ellers vinder de her priser, siger Ditte Marie Fog Ibsen, der er vokset op i Vester Nebel ved Kolding, men bosat i København.

Fra skovskider til afgangsprojekt

Ideen til toilettet fik hun sammen med designmakker Julia Sand Skovsted under en vandreferie i Canada.

- Det var ret primitive forhold, så vi kom flere gange ned i den her sunde stilling, som kaldes 'skovskiderstilling'. Vi talte om, at det egentlig var en meget behagelig stilling, som jo også bliver brugt på stå-toiletter i Asien og Afrika, hvor vi begge har rejst meget, fortæller Ditte Marie Fog Ibsen.

Da pigerne kom hjem fra rejsen, havde de allerede aftalt, at deres afgangsprojekt blev nødt til at være et toilet. For siden toilettet blev opfundet for næsten 250 år siden, har designet stort set ikke ændret sig. Og det er faktisk et problem.

- Dette er et marked og et område med desperat behov for innovation. 13.000 børn i Danmark alene er påvirket af forstoppelse. Denne løsning kan skabe en reel transformation i både hygiejne og sundhed, skrev juryen hos Danish Design Award i deres begrundelse for at tildele priserne til de to design-spirer.

Toiletforhold modarbejder naturen

Og det er netop, hvad det hele handler om.

- Vi mener, at det har en fysisk indvirkning på os, at vi sidder forkert på toilettet, fortæller Ditte Marie Fog Ibsen, der undervejs i projektet har været i nær kontakt med Kolding Sygehus, som årligt behandler 1.300 børn med maveproblemer.

- 95 procent af dem lider af forstoppelse. Det er noget som lægerne bruger enormt meget tid på, siger hun.

- Vi har nærmest modarbejdet naturen i alle de her år, hvor vi har siddet forkert på toilettet. Den form, der er på vores toilet, gør, at både børn og voksne kan sidde helt korrekt.

Vil sælge koncept

Pigernes plan er nu at få deres lidt tabubelagte opfindelse ud, hvor den for alvor kan gøre gavn. Enten vil de forsøge at sælge konceptet eller lave et samarbejde med en producent.

For os er priserne en anerkendelse af, at vores projekt er vigtigt, siger Ditte Marie Fog Ibsen.

Hun fortæller i øvrigt, at designpriserne blev fejret på behørig vis med pizza og petanque i hendes have for syv nære venner.