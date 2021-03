Skrig og skrål i skolegården igen: - Det er fantastisk

Relationerne skal genskabes

Efter de mindste elever atter er kommet tilbage på skolen, handler det ifølge skolelederen om at få gang i relationerne igen og skabe en så normal hverdag som muligt for eleverne.

- Nu har vi tre uger indtil påsken, og her er det vigtigt, at vi sørger for, at det bliver normalt og ensformigt, hvor eleverne har en struktur, der ikke forandrer sig hele tiden. Og ellers handler det jo om at få dannet relationerne igen og komme hinanden ved, siger skoleleder Anders Svendsen.

Men helt normalt ser skolegangen stadig ikke ud. Ifølge skolelederen er der stadig nødundervisning, hvilket betyder at skolen eksempelvis ikke bruger hallen til idræt, og hver klasse kun har én voksen tilknyttet.