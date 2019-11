Slag, spark og farverige bælter: Nu skal nordisk mester i karate findes

Ben, arme og ikke mindst hele kroppe flyver rundt i luften i et forsøg på at slå modstanderen. Kroppen er klædt i den traditionelle, hvide gi, som står i skarp kontrast til den blå og røde gulvmåtte. Om taljen har de kæmpende bundet bælter i flere forskellige farver.

Kampsporten hedder karate, og lørdag skal deltagerne kæmpe sig vej til sejr og titlen som nordisk mester. Mere end 240 kæmpere fra otte forskellige nationaliteter er samlet i Sydbank Arena i Kolding for at gøre forsøget. Sverige, Norge, Finland, Island, Estland, Letland, Litauen og selvfølgelig Danmark er repræsenteret.

Jeg er stolt af, at det er lykkedes, og at vi har fået nogle af de dygtigste dommere til Kolding. Merete Katborg, stævneansvarlig, Dansk Karate Forbund

Oprindeligt skulle de nordiske mesterskaber i karate have været afholdt i Litauen, men det blev aflyst for to måneder siden.

- Man fandt pludselig ud af, at de nok ikke kunne løfte det. Så var der to muligheder: At aflyse helt eller finde et land, der kunne få det hele på benene med så kort varsel. Og det blev så os, siger Merete Katborg, som er stævneansvarlig i Dansk Karate Forbund.

Kolding karateklubber slår til

Merete Katborg er selv fra området, så derfor var Kolding også et naturligt valg.

- Vi var så heldige, at Sydbank Arena var ledig og gerne ville være med. Derudover ligger Kolding centralt i både landet og norden, siger hun og påpeger, at Billund Lufthavn også ligger tæt på med rigtig mange afgange og muligheder.

Omkring 50 dommere er med fra de otte forskellige lande, og så har to lokale karateklubber stillet med et hold af frivillige. Omkring 70 har klubberne Kaizen Karate Do og Asia Sport Center samlet.

- Jeg er stolt af, at det er lykkedes, og at vi har fået nogle af de dygtigste dommere til Kolding, siger den stævneansvarlige til TV SYD.

Karatetræning består af tre hovedelementer: Kihon

Kihon er indlæring af grundteknikker som parader, stød, slag og spark og har til formål at indøve bevægelserne rent teknisk. Det vil sige præcision, kraftkoncentration og reflekser. Kihon er således grundpillen i karatetræningen. Selvom det måske kun er et spørgsmål om få år for at lære dem, vil total beherskelse af den enkelte teknik måske aldrig komme, - selv efter livslang træning.



Kata

Kata er den ældste form for karatetræning. Katatræning er kamp mod flere usynlige modstandere. Kata er en serie af teknikker, der udføres i en bestemt rækkefølge, og som stiller store krav til teknik, koordination, balance, timing og koncentration. Træning af Kata er en meget vigtig del af Karate. De første Kata'er er relativ korte og simple, men senere bliver de længere og mere avancerede.



Kumite

Kumite er kamp mod en eller flere fysiske modstandere og giver mulighed for at "afprøve" de Karatefærdigheder, som man har opnået gennem træning af Kihon og Kata. Kumite trænes gennem et sæt angrebs- og forsvarsrutiner. Kilde: Dansk Karate Forbund Se mere

Nye med og mere opmærksomhed

Normalt skiftes de otte lande til at være værtsland. Danmark var vært i 2016, så der ville oprindelig gå en del år, før turen kom til Dansk Karateforbund igen. Dengang blev stævnet afholdt i Gigantium i Aalborg.

- Jeg synes, at vi dengang satte en ny standard for, hvordan man afholder stævner på professionel vis. Alligevel har målet været, at vi i år vil gøre det endnu bedre, siger Merete Katborg.

Hun håber også, at de med opmærksomheden kan få flere til at få øjnene op for sporten og ikke mindst vise tidligere kampsportsudøvere, hvordan sporten har udviklet sig.