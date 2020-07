Slut med at veje skolebørn: I Kolding skal der mere fokus på barnets generelle trivsel

Der er alt for mange børn, der sætter lighedstegn mellem, hvad de vejer, og hvad de er værd.

Derfor har man i Kolding Kommune besluttet, at skolebørn fra 1. klasse og op som udgangspunkt ikke længere skal op på vægten, når de aflægger besøg hos sundhedsplejersken.

Rigtig mange børn måler deres selvværd direkte ud fra, hvad de vejer. Ditte Priebe Jønsson, projektleder for "Børn, Unge og Ligevægt"

For vejningerne fører alt for meget negativt med sig, fortæller Hans Holmer (SF), der er formand for Social- og Sundhedsudvalget i Kolding Kommune.

- Vi er interesserede i, at vores børn trives. Men når et barn bliver vejet og får at vide af en myndighedsautoritet, at det vejer for meget, så føler det sig ikke rigtigt. Og så er det svært at have en dialog om, hvordan man egentlig går og har det, siger Hans Holmer.

Fokus væk fra vægt og vejning

Derfor har kommunen med projektet "Børn, Unge og Ligevægt" afprøvet en ny strategi uden vejninger. Sundhedsplejerskerne har i stedet fokuseret på barnets mentale helbred, og hvordan barnet har det både fysisk, psykisk og socialt, fortæller projektets leder, Ditte Priebe Jønsson.

- Som samfund har vi alt for meget fokus på vægt og vægttab. Rigtig mange børn måler deres selvværd direkte ud fra, hvad de vejer. Vi skal i stedet være nysgerrige på at forstå, hvordan vi kan hjælpe børn endnu mere til at leve meningsfulde og trygge liv i en glad krop, siger Ditte Priebe Jønsson.

Derfor skal sundhedsplejerskerne i langt højere grad hjælpe barnet og dets familie med at finde frem til årsagen, hvis det mistrives.

- Vi skal tilbage til at mærke efter, hvad vi har brug for. Spiser jeg, fordi jeg keder mig. Er jeg sulten nu, eller er jeg i virkeligheden stresset, træt eller noget andet, siger Ditte Priebe Jønsson.

- Børn gør som udgangspunkt altid det bedste, de kan. Det handler om at give dem rammer, som skaber aktive, glade børneliv. Meget mere end at vi skal være optaget af at fortælle børn, hvad de skal spise og veje, siger hun.

Følte sig mere velkommen

Jakob Davidsen fra 8. klasse på Vonsild skole har testet kommunens nye strategi, og det var ifølge ham en god oplevelse at besøge sundhedsplejersken uden at skulle op på badevægten.

- Man føler sig mere velkommen, fordi det handler mere om, hvem man er som person, og hvordan man har det, Førhen gik det mere op i målinger og tal. Nu får man mere mulighed for at snakke ud om de problemer, man bakser med i stedet for at blive målt og vejet, siger Jakob Davidsen.