Snart kan du betale varmechecken tilbage – borgmester har allerede givet pengene væk

Ingen er forpligtet til at betale tilbage

Planen med tilbagebetalingen er, at borgere kan henvende sig på en e-mailadresse, og derefter vil få tilsendt en faktura på 6.000 kroner fra Energistyrelsen.

I aktstykket fastslås det også, at man ikke er forpligtet til at betale varmechecken tilbage. Knud Erik Langhoff forventer heller ikke, at mange er parat til at gøre det.

- Der er mange, der har haft andre ekstra udgifter i den her tid, så jeg forestiller mig, at mange ikke har muligheden for at betale pengene tilbage igen. Men jeg håber da, at folk vil overveje det kraftigt, siger han.

Selv er borgmester dog ikke i tvivl om, at han gjorde det rigtige, da han gav pengene væk.



- Jeg har ikke tænkt mig at betale tilbage, fordi jeg har givet dem videre, siger Knud Erik Langhoff.