Snart udvider par deres erotiske livsværk, der har 8.000 medlemmer – kom med på fotoreportage

Det går godt hos swingerklubben 'Tucan Erotic Night Club' i Almind nord for Kolding, som snart får ny tilbygning. TV SYD har været på fotoreportage.

Den ligger i en undseelig ejendom på landet 10 kilometer nord for Kolding, 'Tucan Erotic Night Club'.

Foto: Søren Pors Grundahl, TV SYD

Nordens største swingerklub med 8.000 aktive medlemmer - til sammenligning var der 5.000 i 2021. Det, der efterhånden er blevet til en ganske stor forretning med en omsætning i millionklassen, som også klinger i kommunekassen. Kigger man på regnskabet i 2023, så var bruttofortjenesten 4,2 millioner kroner, og de kom ud af 2023 med et overskud på 1,8 millioner kroner.

Det er en verden, der for nogle er æggende og tillokkende, men for andre vækker afsky.

I rummet her kan der være op til 30 mennesker samtidig på briksen. Foto: Søren Pors Grundahl, TV SYD

Uanset hvad, kan der på weekendaftener komme mellem 200 og 300 mennesker. I 17 år har Mie og Torben Nielsen taget imod gæster på adressen Møsvråvej 60, og de har ikke så meget som tænkt på at stoppe.

Foto: Søren Pors Grundahl, TV SYD

De har stadig mange drømme om udvikling af klubben, ligesom de havde drømmen dengang i midten af 00'erne, da de vinkede farvel til deres faste jobs i tøjbranchen. - Vi plejer at sige, at det har stadig noget med tøj at gøre, bare lidt mindre tøj, siger Torben Nielsen. TV SYD har været på fotoreportage i swingerklubben, som Mie og Torben selv foretrækker at kalde en erotisk natklub; for der er ingen forventninger til gæsterne om, at de skal have sex på kryds og tværs. Artiklen fortsætter under billederne. Råd til ny tilbygning Snart er de klar med en ny tilbygning i to etager på 200 kvadratmeter.

Mie Nielsen viser, hvor tilbygningen er ved at blive bygget. Foto: Søren Pors Grundahl, TV SYD

Én blandt mange udvidelser, som de har lavet gennem tiden. - Vi mangler private rum. Men selvom vi nu får bygget til og får en masse nye rum, så er det ikke nok, siger Torben Nielsen. Fundamentet er støbt, og snart er der rejsegilde. De regner med, at det bliver engang til næste år.

Tilbygningen skal efter planen stå færdig næste år. Foto: Søren Pors Grundahl, TV SYD

For det går godt. Men sådan har det ikke altid været. De havde en svær start, som kostede 3-4 millioner kroner af deres egne penge, før de begyndte at tjene penge på klubben. Men nu har de efterhånden vokset sig så store, at det også kan mærkes i kommunekassen. - Vi har en rigtig god dialog med Kolding Kommune, og vi er et pænt aktiv for kommunen. Vi har hvert år over tusinde overnatninger på Hotel Scandic, hvor folk også skal spise og ud og handle. Folk kører i taxa og overnatter også på andre hoteller. Så vi bidrager jo også til, at der kommer mange millioner kroner i kommunekassen, siger Torben Nielsen og fortsætter: - Så vi svarer jo til en pænt stor idrætsforening. TV SYD har spurgt Hotel Scandic, om de kan bekræfte antallet af overnatninger, men de kommenterer ikke kundeforhold, lyder det fra presseafdelingen.

Hvor mange swingere er der? Swingerguiden.dk har lavet et skøn på, hvor mange swingere, der findes i Danmark. De understreger, at det er et gæt. Men uanset hvad, mener de, at det kun er gået én vej. 2005: 18.000 swingere 2024: 130-135.000 swingere Kilde: Swingerguiden.dk Fold ud

BDSM-rum og salatbar På den mere sobre side er der to spabade, et dampbad og et massageområde.

Foto: Søren Pors Grundahl, TV SYD

Og så er der selvfølgelig også faciliteter, som de fleste nok forbinder med en swingerklub. Der er et såkaldt BDSM-rum a la filmen 'Fifty Shades of Grey' med kors, hvor folk frivilligt kan indlade sig på en erotisk oplevelse i smertens tegn. Men oplevelsen kan også gøre mere rolig og sanselig med eksempelvis en pirrende fjer, som Mie Nielsen siger.

BDSM - eller bondage - betyder fastspænding, hvilket kan udløse frygtresponsen på grund af forhøjede mængder af adrenalin og stresshormonet kortisol. Foto: Søren Pors Grundahl, TV SYD

Det samme gælder for gabestokken.

Foto: Søren Pors Grundahl, TV SYD

Her kan folk lade sig spænde fast og blive kørt rundt. Foto: Søren Pors Grundahl, TV SYD

Mie Nielsen viser kælderen, hvor der gemmer sig flere rum.

Foto: Søren Pors Grundahl, TV SYD

Hun viser her et såkaldt "tjekkisk gloryhole" frem, hvor den ene part kan ligge på briksen uden at kunne se, hvem der er på den anden side.

Foto: Søren Pors Grundahl, TV SYD

Det samme gør sig gældende for de "normale" glory holes, hvis funktion billedet nok siger nok om.

Foto: Søren Pors Grundahl, TV SYD

I "tantratemplet" er der derimod lagt op til en mere sanselig og lydløs oplevelse.

I tantratemplet er der fokus på ro og fordybelse. Foto: Søren Pors Grundahl, TV SYD

Der er også udendørs oplevelser som træet, hvor man kan lade sig spænde fast.

Foto: Søren Pors Grundahl, TV SYD

Eller shelters. Hvis kæden er sat på, må andre ikke deltage, kun kigge på.

Foto: Søren Pors Grundahl, TV SYD

Men alt skal ske med respekt for naboerne.

Foto: Søren Pors Grundahl, TV SYD

Det kan virke kontrastfyldt, men her et det helt naturligt at gå fra en tur i gabestokken til en tur i salatbaren, som klubben også tilbyder. - Den er selvfølgelig underlagt smileyordningen, forsikrer Mie Nielsen.

Ground Bar og gangen hertil er de eneste steder i klubben, man ikke må dyrke sex. Til venstre i billedet ses salatbaren. Foto: Søren Pors Grundahl, TV SYD

Hygiejnen er i det hele taget vigtig, hvor end man kommer i klubben, siger parret.

I alle rum er der kondomer, glidecreme og sprit. Foto: Søren Pors Grundahl, TV SYD

Åben fem dage om ugen Måske forbinder man en swingerklub med storbyens pumpende natteliv, hvor flygtige bekendtskaber ender på de let aftørrelige lagner. Det gør de måske også i Tucan Erotic Night Club - men det er langt fra storbyen.

Sådan ser sanserummet ud. Foto: Søren Pors Grundahl, TV SYD

Fem gange om ugen kommer gæster langvejs fra til ejendommen på landet. Halvdelen er par, halvdelen er singler. Gennemsnitsalderen er 36 år.

Hvad betyder "swinger"? En swinger er en person, der godt kan lide at have sex i samme rum som andre. Ordet i sig selv betyder partnerbytte, som også er normalt i swingermiljøet. Men som Mie og Torben Nielsen siger, er begrebet mere bredt end det. Det er også derfor, de forsøger at gå væk fra udtrykket, for hos dem behøver man ikke at bytte partner. Kilde: Swingerguiden.dk Fold ud

Det er folk i alle aldre og fra alle samfundslag - nysgerrige på, hvad intimlivet rummer af andre muligheder end den, der måske udspiller sig inden for hjemmets fire vægge. Andre kommer måske bare for at møde mennesker med samme tilgang til intimlivet - uden forventning om nødvendigvis at skulle dyrke sex.

Se indslag fra 2010, hvor TV SYD besøgte Tucan.

Gæster fra hele verden Det lader til at virke for Mie og Torben Nielsen. - Vi har fundet en anden måde at drive det på, som adskiller sig fra andre klubber. Vi har forsøgt at gøre det meget eksklusivt og lækkert. Vi har gæster fra hele Danmark, Europa og næsten hele verden, siger Mie Nielsen og fortsætter: - Her er ikke bare en briks i et hvidt rum og en urtepotte i vindueskarmen med kondomer. Det kan måske også være derfor, at klubben har fået en sjælden guldstjerne af den uafhængige swingerklub-organisation 'Secret Swingerlust', der kommer på uanmeldte besøg rundt omkring i verden.

Der er også et wellness-område, hvor man kan få massage og hot stone-massage med varme sten. Foto: Søren Pors Grundahl, TV SYD

Føler sig mere trygge Her er der regler, og så længe man overholder dem, kan man gøre, som man vil. - Man må for eksempel ikke være synligt beruset, og det giver bare en helt anden stemning. Man må heller ikke have mobiltelefon, og det gør også, at folk taler mere sammen, og er mere til stede, siger Torben Nielsen.

Mie Nielsen viser her Sky Lounge. Det minder meget om et diskotek med bar og dansegulv, som man kender det fra nattelivet. Men her må folk gerne dyrke sex ved bordene.. Foto: Søren Pors Grundahl, TV SYD

De oplever heller ikke, at der er skænderier og slåskampe, som, de fortæller, kan være i nattelivet. - Folk siger, de føler sig mere sikre her. Der er ikke nogen, der bliver udsat for overgreb herinde. Alle passer på hinanden.

Mie Nielsen viser sin tatovering på armen med klubbens logo. Foto: Søren Pors Grundahl, TV SYD