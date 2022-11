Snedækket landskab fremtvang smil - men også den sædvanlige travlhed

- Folk skal have noget til at fjerne is fra ruderne, presenning til at dække bilen og isskrabere, siger William Skjold, der er sælger ved Thansen i Kolding.

Forventer glat aften og nat

Sneen dalede mest til morgen og formiddag, og solen har allerede smeltet det hvide snedække rundt omkring.

Alligevel forventer vintervagten i Kolding Kommune en frostklar aften og nat, ligesom der også vil være glatte veje mandag morgen.