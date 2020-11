Ukendt socialdemokrat klar til kamp om borgmesterstolen med Eva Kjer og Villy Søvndal

Hun er godt klar over, at flere af de øvrige bejlere til borgmesterposten er mere kendte, men socialdemokraternes nye spidskandidat i Kolding lader sig ikke skræmme.

- Jeg tror bare, det kan være en fordel, at jeg kommer som den lidt ukendte. Jeg har min integritet, og jeg har min solide erhvervserfaring, siger Birgitte Munk Grunnet.

Den 51-årige enlige mor til to blev valgt ved en urafstemning blandt partiets medlemmer. Hun fik 124 stemmer, mens modkadidaten Filip Bekic fik 113 stemmer.

Hun er i dag chefkonsulent i Kolding Kommune og går til valg på, at borgerne skal have bedre velfærd. Og så mener hun, at dialogen med borgerne skal være bedre.

- Jeg synes for eksempel ikke, at dialogen omkring hele havnesagen har været særlig god. Jeg mener, jeg er god til at skabe dialog og til at lytte, siger den nye spidskandidat.