Søn døde i politiets varetægt - Kriminalforsorg frifindes

Forløbet har flere gange været undersøgt. Politiets efterforskning fik anklagemyndigheden til at konkludere, at betjentene ikke havde brugt unødig magt, og derfor skulle de ikke retsforfølges.

Specialisterne i Retslægerådet udtalte på et tidspunkt, at dødsårsagen var usikker, men at den mest sandsynlige forklaring var, at den ophidsede mand fik iltmangel, mens han lå på maven.

Ekrem Sahins mor lagde derefter sag an mod Kriminalforsorgen og krævede lidt over 100.000 kroner i erstatning for tabet af sin søn.

Men i oktober 2019 blev Kriminalforsorgen frifundet af Københavns Byret, og nu har Østre Landsret altså erklæret sig enig i den afgørelse.