Søren Espersen: Firedobbelt exit kan lukke og slukke DF

Messerschmidt kommenterede situationen mandag aften, da han landede i Danmark efter en forlænget weekend i Paris.

- Jeg har intet hørt fra dem i hele ugen før det her, så derfor kommer det selvfølgelig lidt bag på mig, sagde Messerschmidt.

Han giver ikke så meget til forklaringen om, at han er en dårlig leder, man ikke kan have tillid til.

- De behøver ikke at elske mig, sagde Messerschmidt med adresse til Bøgsted, Blixt, Adsbøl og Bech.

- Jeg er valgt af årsmødet for at sætte en ny retning for Dansk Folkeparti. At man har noget med min person, som man ikke bryder sig om, det er ikke en udfordring. Sådan er det er på Christiansborg.

- Men jeg havde nok forventet, at man var loyal over for den beslutning, som partiets medlemmer har truffet, sagde Messerschmidt.