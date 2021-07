Sommer Pop Up: Mekdes gav koncert i sin hjemby

Det er torsdag, og det betyder, at det igen er tid til en Sommer Pop Up-koncert, der er arrangeret af TV SYD og MusikKolding.

Fire artister, fire datoer og fire lokationer med musik under den åbne himmel i Kolding.

Denne gang er det Mekdes med det borgerlige navn Christina Mekdes Vinholt Pedersen, som indtager spillestedet Godset i hjembyen Kolding.

Det bliver den sidste i rækken af fire koncerter, der kan ses på TV SYD+, i TV SYD Play-appen og her på hjemmesiden.

Hvis ikke navnet vækker genklang, så kan det være, at musikken gør det. For Mekdes står nemlig bag numre som 'In favor of you' og 'Lonely', der er blevet flittigt spillet i radioen – og som i øvrigt er indspillet i hjemmet i Kolding.