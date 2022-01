Spæk fra hval i Kolding Fjord er kendt for at give dårlig mave

Gåden kan dog heller ikke bare lige opklares. For at blive klogere på, hvorfor hvalen ligger inde i Kolding Fjord, og umiddelbart ikke selv gør noget for at komme ud, selvom den godt kan, kan først findes ved en eventuel obduktion.

Den opgave overgår til Naturstyrelsen, hvis hvalen går hen og dør.

- Så finder vi en slæbebåd, der kan hive den ind og op på land, og så vil vi enten obducere den på stedet eller transportere den væk, siger Inken Breum Larsen, der er skovridder ved Naturstyrelsen.

Sjældent fund

Ifølge et kort, der er lavet af hvaler.dk, er næbhvalen i Kolding nummer 36 af sin slags, der er observeret i og omkring Danmark, siden 1634.