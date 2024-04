Det er lokalområder i Kolding Kommune, som er inddelt i zoner og sogne.

Hvert lokalområde eller bydel repræsenterer et hold, som hver har sit eget dyr. Over de to uger gælder det om at tilbagelægge flest kilometer som hold. Både gang og løb tæller.



Man kan melde sine kilometer ind hver aften, inden klokken 24.00 på Facebook. Alle kilometer tæller – både de man går på jobbet og de, man går i fritiden.