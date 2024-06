Spejdere får nyt hus til 50 millioner kroner

To unge mennesker får bøder for ulovlig markedsføring af puff bars

To unge mænd på 17 år og 23 år har hver især fået en bøde for at markedsføre ulovlige puff bars med søde smage.

Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Siden den 1. april 2022 har været forbudt at reklamere for e-cigaretter med andre smage end mentol eller tobak.

Politiinspektør Jacob Rindom mener, at puff bars lyder uskyldigt, men at det i virkeligheden er alvorligt.

- Der er tale om høje mængder af nikotin, og den grimme smag bliver så camoufleret af søde smage. Det er ulovlige e-cigaretter, der er tale om, og de bliver desværre solgt til børn og unge, siger han i pressemeddelelsen.

Den 17-årige har fået en bøde på 37.500 kroner, hvor den 23-årige har fået en på 22.500 kroner.