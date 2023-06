Spejdere får stort millionbeløb til omfattende byggeri

I knap 80 år har KFUM-Spejderne haft spejdercenter ved Houens Odde i Kolding Kommune, og her har der i mange år været tradition for, at spejdere og unge frivillige fra hele verden mødes.

Nu kan de mange brugere af frilufts- og spejdercenteret se frem til, at stedet får sig en gevaldig 'make-over'.

A.P. Møller Fonden har netop bevilget 50 millioner kroner til en omfattende fornyelse af stedet, der ligger ved Kolding Fjord. Det oplyser KFUM-Spejderne og A.P. Møller Fonden i en pressemeddelelse.

Tre nye bygninger

Projektet kaldes Landskabets Haller og kommer til at bestå af tre nye bygninger: Skovens Hal, Himlens Hal og Fjordens Hal. Førstnævnte erstatter det eksisterende og nedslidte aktivitetscenter, som siden 1970’erne har været ramme for spejderlejre for tusinder af børn.