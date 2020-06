Spritfabrik holder lagersalg: Billig festivalsprut trækker lange køer i Kolding

Et lagersalg hos Spritfabrikken Danmark i Kolding trækker lige nu lange køer. På grund af sommerens mange aflyste festivaler er fabrikken brændt inde med en stor lagerbeholdning af shots og andet alkohol.

Og det har fået folk til at valfarte til fabrikken, som ligger i et industriområde på Venusvej.

Overvældede

- Vi er fuldstændig overvældede. Vi havde aldrig i vores vildeste fantasi forestillet os, at der ville komme så mange mennesker. Nu håber vi bare, at vi kan gøre alle glade og få solgt så meget som muligt, siger indehaver af Spritfabrikken Danmark, Hans Ulrick Winther Andersen, til Ekstra Bladet.

Lagersalget afholdes både søndag og mandag i tidsrummet 16-21.

Søndag trækker udsigten til billig alkohol ifølge Ekstra Bladet flere kilometer lange køer. Spritfabrikken Danmark har da også lovet smagsprøver til alle og besparelser på op til 60 procent.

Tog sidste stykke til fods

Stephan Fokdal fra Kolding lagde søndag vejen forbi spritfabrikken for at handle ind til en konfirmation til september. Da han så køen, valgte familien at gå det sidste stykke for at undgå ventetiden.

- Vi fik smidt bilen et stykke derfra, men vi fik da både købt lidt Verdi, Bacardi og Cuba Caramel. Vi havde et par fine rullevogne med, så vi kunne køre det hele de 300 meter hen til bilen, fortæller Stephan Fokdal, der regner med, at lagersalget har sparet ham for det halve af, hvad han normalt skulle have givet.

- Der var gode rabatter. Men køen var godt nok lidt vildere, end jeg havde regnet med.