Her er banken uden negative renter

Ilt er grundlaget for liv på jorden og i havet.

Blandt andet derfor har Kolding Herreds Landbrugsforening og Kolding Stenbank indledt et samarbejde, hvor landbruget tilbyder at bidrage med marksten til miljøforbedringer i Kolding Fjord og Lillebælt. Stenene lægges ud som et stenrev, hvor fisk, bunddyr og havplanter kan trives.

Stenbanken er et initiativ under Kolding Kommune og Naturpark Lillebælt.