Tirsdag blev revet indviet med besøg fra ottendeklassen fra Bramdrup Skole, der har fået lov til at navngive revet.

Og de mange sten på havbunden giver faktisk mening.

- Stenrev har stor betydning for havets biodiversitet, da det skaber skjulesteder for fisk og smådyr, forklarer Jørn Chemnitz (SF), der har mange års erfaring som naturvejeleder, og i dag sidder som formand for Natur- Miljø- og teknikudvalget i Kolding Kommune.