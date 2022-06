Stig Rossen fylder rundt - sangstemmen førte ham væk fra skuespillet

Skuespilkarrieren startede for alvor i 1987, hvor han tog fra Kolding til London for at blive uddannet skuespiller på Guildhall School of Music and Drama.

Musicalen Les Misérables ændrede alt

Interessen for scenekunsten blev vakt i samme by, da han så den berømte musical "Les Misérables".

- Jeg så "Les Misérables" i London og blev fuldstændig bjergtaget af den. Det var virkelig livsændrende for mig, da jeg så den, siger han.

På daværende tidspunkt blev der ikke rigtig produceret musicals i Danmark. Derfor måtte Rossen altså til London for at udleve drømmen på de skrå brædder.

Han fik dog muligheden for også at optræde i Danmark under uddannelsen.