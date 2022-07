Stigende priser: Jakob har købt hestesko til de næste 2,5 år

Det fik Danmarks største grossist af hestesko til i slutningen af sidste uge at skrive ud til deres kunder, at de bør overveje at købe ekstra ind nu, hvis der skulle komme mangel på hestesko i fremtiden.

Og det har skabt glødende telefoner hos grossisten.

- Jeg synes ikke, vi har været med til at skabe et problem, men vi har informeret vores kunder om, hvad de kloge mennesker siger. Som Ursula von der Leyen (formand for EU-kommissionen, red.), der siger, at vi ikke skal forvente, at der er nok gas vinteren over, lyder det fra Ernst Jessen, der er ejer af Ib Jessen Hestesko i Kolding.

Europa mærker i følge Branchedirektør ved Dansk Industri, Troels Ranis, problemer, da der ikke er gas nok til det forsyningsbehov, Europa har.

- Vi ender i en mangelsituation, og så skal vi rationere gassen. Vi har en gasforsynings-sikkerhedsforordning i EU, der gør, at vi solidarisk skal stå med hinanden. Det betyder, at hvis nogen mangler i et land, så skal dem der har overskud i et andet land dele det, fortæller han.