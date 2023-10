Stor butik lukker på grund af manglende omsætning

Det skriver jv.dk.

- Butikken er ikke længere profitabel, så derfor har vi valgt at lukke. Der er ikke længere trafik nok i Kolding midtby til den her type produkter, så det giver ikke længere mening for os at ligge i gågaden, siger CEO i Humac, Christian Toft.

Butikslejemålet ophører den 28. februar, og lukningen kommer i kølvandet på en lang række butikslukninger i midtbyen hen over det seneste halve år.

CEO i Humac, Christian Toft, afviser dog ikke, at Humac på sigt igen finder fysiske lokaler i Kolding.