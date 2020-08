Stor museumsfusion: Kongehuset rykker ind på Koldinghus

Samtlige partier i Kolding byråd er enige om at indgå en aftale med Kongernes Samling på Rosenborg og Amalienborg om drift af Koldinghus fra 1. januar 2021, skriver JydskeVestkysten fredag.

Det lokalhistoriske museum, Museet på Koldinghus, der i dag har til huse på slottet, flytter sine aktiviteter til slottets Staldgård under navnet Museum Kolding.

Kongernes Samling, der er et selvejende museum, har i dag to afdelinger: Rosenborg Slot og Amalienborg-museet.

Koldinghus' direktør Thomas Thulstrup forlod i 2018 kongeslottet i Kolding til fordel for Rosenborg og Amalienborg i København. Fra nytår er han tilbage. Foto: Nils rosenvold

Tidligere direktør tilbage

Det tidligere kongeslot Koldinghus bliver dermed Kongernes Samlings afdeling Jylland og vil fremover bidrage til, at historien om de danske konger og dronninger og baggrunden for vores nuværende monarki formidles til alle danskere.

Dermed kommer det 750 år gamle kongeslot i Kolding atter under ledelse af Thomas C. Thulstrup, der er direktør for Kongernes samling, hvad han blev, da han forlod chefstillingen på Koldinghus i 2018 efter fem år.

Museum Kolding vil fortsat være en selvejende institution og et statsanerkendt museum med ansvar for kommunens lokalhistorie, dansk sølv og samarbejde med Statens Kunstfond om udstilling af smykkesamlingen.

Thomas Thulstrup hævede gennem sine fem år på Koldinghus besøgstallet på Koldinghus med 30 procent. Samtidig tiltrak den 49-årige kunsthistoriker og økonom national opmærksomhed med udstillinger som "Magtens Smykker" og Prins Henriks samling af orientalsk jadekunst.