I løbet af natten blev der ransaget omkring 100 lastbiler, der holdt ved en virksomhed i Kolding-området, ligesom at de også ransagede virksomhedens lokaler med mere.

Det skriver Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Aktionen blev gennemført efter at Sydøstjyllands Politi, Tungvognscenter Syd, modtog et tip, der handlede om, at en polsk virksomhed, der har tætte forbindelser til virksomheden i Kolding-området, skulle udføre ulovlig cabotagekørsel.