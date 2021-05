Stort jubilæumsstævne for parasport sendes live fra Kolding

Hockeyspillere fra hele landet slår vejen forbi Kolding til efteråret for at svinge stavene og forsøge at få pucken i mål.



Der skal nemlig afholdes et stort hal-hockeystævne med deltagelse af parahold fra hele Danmark.

Anledningen er todelt. Først og fremmest fylder Parasport Danmark - tidligere hed det Dansk Handicap Idræts-Forbund - 50 år til oktober, derudover kan Kolding Handicap Idræt fejre 40-års jubilæum i 2021.

- Eftersom Kolding Handicap Idræt har 40-års jubilæum og Parasport Danmark har 50-års jubilæum, synes vi, det var oplagt at lave et samarbejde om at holde et stævne, samtidig med denne unikke mulighed med tv-dækning. Det er en god mulighed for alle klubber, når vi skal i gang igen efter mere end et år, hvor alle stævner har været aflyst på grund af corona. Så vi glæder os meget, da det er godt for sporten at starte op igen, lyder det Anders Neupart, der er formand Kolding Handicap Idræt, i en pressemeddelelse.

Parasport Danmark er et specialforbund under Danmarks Idrætsforbund (DIF), og forbundet har 459 medlemsklubber med tilsammen næsten 8.000 medlemmer.



Første gang på TV

Jubilæumsstævnet løber af stablen den 9. oktober i Bramdrupdam Sports- & Mødecenter. Og for første gang vises en større dansk begivenhed for handicapidræt på tv.

Kanalen SPORT LIVE vil nemlig sende live fra kampene og begivenhederne, der foregår i hallen, hvilket betyder, at jubilæumsstævnet vil nå ud til omkring 400.000 danskere, som har adgang til kanalen.

- Jeg synes, det er fantastisk, at nogen kan og vil bringe vores sport på tv. Ikke mindst fordi det er en lille sportsgren, som kun spilles her i Danmark. Hal-hockey er for dem, som ikke kan deltage i rask idræt, og vores spillere finder en kæmpe glæde i deres sport. De går op i det med liv og sjæl, og nu kan vi altså også glæde dem med, at de kommer på tv. Det bliver en meget stor oplevelse for dem, fastslår Anja Holmgaard, som er medlem af landsudvalget for hockey under Parasport Danmark.

SPORT LIVE er tilgængelig hos YouSee, Canal Digital, Stofa og Waoo. Derudover distribueres kanalen via en række af landets største antenneforeninger og som streamingkanal via YouTv.