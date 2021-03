Stort tyveri: Politiet efterlyser scooter-tyv

Slap afsted med varer for 400.000 kroner

De stjålne el-scooterne er af mærket Fat Tire og har en værdi omkring 17.000 kroner stykket. I alt blev der stjålet varer for 400.000 kroner.

- Vi håber, at nogen måske har set en lastbil, stor varevogn eller en anden form for køretøj med en stor trailer, som har kunne transportere de 22 scootere derfra. Det kræver alligevel lidt at flytte så mange, fortæller vagtchef Jørn Bystrup.

Ifølge butiksindehaveren kan det bestemt ikke have været nemt at slippe afsted med de 22 scootere. De vejer nemlig omkring 140 kilo stykket. Derudover bliver de heller ikke nemme at få i gang.

- De må have forberedt sig med en rampe af en art, og de har sandsynligvis været flere. Men de er ikke sluppet afsted med nøgler, ladeapparater eller papirer på scooterne. Det betyder fx, at de skal brække batterierne af, og at de ikke kan få dem indregistreret i Danmark, fortæller Per Alsløw.