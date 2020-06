Strid mellem nabokommuner: Fredericia vil ikke have Koldings slam

Normalt står kommunerne i Trekantområdet side om side. Men Koldings ambitiøse marina-planer udløser en skarp protest fra byrådet i Fredericia.

Kolding Kommune bruger 450 millioner kroner i Marina City, som bliver en ny bydel med boliger, butikker og Danmarks næststørste lystbådehavn. Derfor graver man dybt i havbunden for at indvinde nyt land og lave en ny sejlrende.

I alt udgraves 360.000 kubikmeter materiale fra havbunden. Det har Marina City ansøgt om at dumpe ude i Lillebælt i 2021, godt fire kilometer ud for Trelde Næs ved Fredericia. Det ærgrer Christian Bro (S), som er formand for Miljø- og teknikudvalget i Fredericia.

- Hvis Kolding vil udvikle en ny og bæredygtig bydel, så er det et dårligt udgangspunkt at smide sit affald inde ved nabokommunen. Derfor kommer et enigt byråd med et meget kritisk høringssvar, hvor vi opfordrer Kolding Kommune til at finde et alternativ, siger Christian Bro.

Lillebælt lider

Der bliver i forvejen dumpet en del slam og havbund i havet ved Trelde Næs. Det er der givet tilladelser til siden 2007, men aldrig i så store mængder.

Det her er simpelthen en ulykke, der bare ikke stopper. Christian Bro (S), formand for Miljø- og teknikudvalget i Fredericia.

- Problemet er, at Lillebælt i forvejen lider, og fiskene er stort set forsvundet. Derfor bør man ikke belaste havet yderligere. I forvejen er Baltic Pipe i gang med at dumpe 254.000 kubikmeter slam derude, og snart vil Vejle Havn også dumpe 100.000 kubikmeter, og sådan kan jeg blive ved. Det her er simpelthen en ulykke, der bare ikke stopper, siger Christian Bro.

Høringsfristen udløber i dag, hvor også Danmarks Sportsfiskerforbund lufter sin bekyming.

- Lillebælt er miljømæssigt i knæ. Derfor er vi ikke trygge ved, at man eventuelt dumper materiale, som måske forværrer tilstanden i Lillebælt, siger Torben Lindholst, som er formand for sportsfiskerforbundets afdeling i Kolding.

Borgmester: Ingen oplagte alternativer

Kolding Kommune har bedt det rådgivende ingeniørfirma Niras kigge på alternativer til dumpningen ved Trelde Næs. Niras har også lavet en omfattende miljørapport om projektet. Der er blandt andet ideer om at dumpe fjord-materialet længere ude i Lillebælt, mens andre mener, at det kan dumpes på land.

Men alle alternativer vurderes enten at være ekstremt dyre eller umulige at gennemføre. Koldings borgmester, Jørn Pedersen (V), støtter heller ikke umiddelbart de alternative bud.

- Nu er høringen overstået, og snart får en vi rapport om alternative muligheder. Jeg er bare lægmand, så jeg skal ikke kloge mig på, om man kan gøre det ene eller det andet. Jeg må bare konstatere, at Energinet fra Fredericia i øjeblikket laver klapning med rigtigt mange hundredtusinde kubikmeter i Lillebælt. Og det er jo fordi, der ikke er et oplagt alternativ, siger Jørn Pedersen.