Strømafbrydelse sendte 50.000 liter vand i kælderen

Torsdag morgen stod 12.000 husstande i Kolding op til et hjem uden varme, strøm og internet på grund af en strømafbrydelse.

Men hos Slotssøbadet i Kolding var problemerne lidt større end de fleste andre steder. Når strømmen går i svømmehallen, stopper pumperne, og derfor endte 50.000 liter vand i svømmehallens kælder.

- Det er træls hver eneste gang, fortæller Anders Munk, driftschef i Slotssøbadet.

Cirka klokken tre natten til torsdag blev han vækket med beskeden om, at strømmen var gået, og når det sker, er han fuldstændig klar over, hvad han skal gøre: Han skal afsted til Slotsøbadet hurtigst muligt for lukke for hanerne, ellers kan op mod tre millioner liter vand havne i kælderen.

- Det har store konsekvenser, når det sker. Vi taber en masse vand, der ryger ned i vores kælder, og det kan give store skader på bygningen, siger Anders Munk.

Derudover forstyrrer vandet i kælderen en del af svømmehallens elektronik, som kan tage flere timer at få startet op igen, hvis det er blevet ødelagt.